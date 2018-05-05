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В Калининграде подходит к концу голосование по вопросу перехода на летнее время
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    В Калининграде подходит к концу голосование по вопросу перехода на летнее время

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    В Калининграде подходит к концу голосование по вопросу перехода на летнее время
    Калининград, 5 мая. В регионе завершается голосование, в результате которого определится, будет ли переходить Калининград на летнее время или нет.

    Суббота – последний день, когда можно выразить сове мнение по поводу перехода на летнее время. Как сообщает общественная палата региона, голосование проходит с конца апреля. Вопрос стоит о выборе часового пояса на летнее время: под зимним временем они подразумевается часовой пояс UTC+2, под летним — часовой пояс UTC+3.

    Отдать свой голос за предпочтительный вариант можно на сайте «Активный гражданин». 

    В общественной палате отметили, что переход на летнее время позволит рационально использовать светлое время суток. По результатам опроса, большинство калининградцев поддерживают инициативу перехода на летнее время.
     

    Автор: Софья Куликова
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