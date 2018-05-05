В Калининграде подходит к концу голосование по вопросу перехода на летнее время



Калининград, 5 мая. В регионе завершается голосование, в результате которого определится, будет ли переходить Калининград на летнее время или нет.

Суббота – последний день, когда можно выразить сове мнение по поводу перехода на летнее время. Как сообщает общественная палата региона, голосование проходит с конца апреля. Вопрос стоит о выборе часового пояса на летнее время: под зимним временем они подразумевается часовой пояс UTC+2, под летним — часовой пояс UTC+3.

Отдать свой голос за предпочтительный вариант можно на сайте «Активный гражданин».

В общественной палате отметили, что переход на летнее время позволит рационально использовать светлое время суток. По результатам опроса, большинство калининградцев поддерживают инициативу перехода на летнее время.

