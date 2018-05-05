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Глава Калининградской области пообещал за месяц разобраться с дорожными пробками
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    Глава Калининградской области пообещал за месяц разобраться с дорожными пробками

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    Глава Калининградской области пообещал за месяц разобраться с дорожными пробками
    Калининград, 5 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов извинился за пробки в городе.

    Как сообщает пресс-служба региональной администрации, губернатор Антон Алиханов совместно с главой Калининграда Алексеем Силановым проинспектировали ремонтные работы, которые проводятся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

    Губернатор заявил, что дорожные работы на улицах Фрунзе и Дмитрия Донского, а также Ленинском проспекте завершатся до ЧМ-2018. На проспекте Победы работы будут проводиться во время чемпионата по футболу.

    Губернатор принес общие извинения от себя и коллег, которые занимаются строительством и ремонтными работами в Калининграде и области. 

    «Мы просим горожан потерпеть, потому что все основные работы на улицах Фрунзе и Донского будут завершены в течение этого месяца и станет попроще»,  — сообщил губернатор.

    Автор: Софья Куликова
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