Глава Калининградской области пообещал за месяц разобраться с дорожными пробками



Калининград, 5 мая. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов извинился за пробки в городе.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, губернатор Антон Алиханов совместно с главой Калининграда Алексеем Силановым проинспектировали ремонтные работы, которые проводятся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор заявил, что дорожные работы на улицах Фрунзе и Дмитрия Донского, а также Ленинском проспекте завершатся до ЧМ-2018. На проспекте Победы работы будут проводиться во время чемпионата по футболу.

Губернатор принес общие извинения от себя и коллег, которые занимаются строительством и ремонтными работами в Калининграде и области.