В Калининграде начался монтаж фан-зоны ЧМ-2018



Калининград, 5 мая. В центре города у Дома Советов начался монтаж площадки болельщиков ЧМ-2018.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что монтаж временной инфраструктуры площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу начался на центральной площади. Площадка фестиваля болельщиков откроется 14 июня и будет работать до 15 июля.

В инфраструктуру фан-зоны войдут развлекательные зоны коммерческих партнеров ФИФА, кафе и рестораны. В официальном магазине с лицензионной продукцией чемпионата мира по футболу можно будет купить фанатскую атрибутику.

В фан-зоне будет установлен экраном площадью более 100 кв метров, где будут транслироваться все матчи чемпионата.

Площадка болельщиков вмещает 15 тыс зрителей, вход на территорию фан-зоны будет осуществляться через рамки, размещенные в разных точках.

На стадионе «Калининград» пройдут четыре игры группового этапа. Ожидается около 130 тыс туристов.

