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В Калининграде начался монтаж фан-зоны ЧМ-2018
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    В Калининграде начался монтаж фан-зоны ЧМ-2018

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    В Калининграде начался монтаж фан-зоны ЧМ-2018
    Калининград, 5 мая. В центре города у Дома Советов начался монтаж площадки болельщиков ЧМ-2018.

    Пресс-служба областного правительства сообщила, что монтаж временной инфраструктуры площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу начался на центральной площади. Площадка фестиваля болельщиков откроется 14 июня и будет работать до 15 июля.

    В инфраструктуру фан-зоны войдут развлекательные зоны коммерческих партнеров ФИФА, кафе и рестораны. В официальном магазине с лицензионной продукцией чемпионата мира по футболу можно будет купить фанатскую атрибутику.

    В фан-зоне будет установлен экраном площадью более 100 кв метров, где будут транслироваться все матчи чемпионата.

    Площадка болельщиков вмещает 15 тыс зрителей, вход на территорию фан-зоны будет осуществляться через рамки, размещенные в разных точках.

    На стадионе «Калининград» пройдут четыре игры группового этапа. Ожидается около 130 тыс туристов.
     

    Автор: Софья Куликова
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