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В Калининграде могут построить завод по производству трансмиссий Hyundai
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    В Калининграде могут построить завод по производству трансмиссий Hyundai

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    В Калининграде могут построить завод по производству трансмиссий Hyundai
    Калининград, 5 мая. Глава Калининградской области обсудил перспективы сотрудничества с делегацией Республики Корея.

    Как сообщает пресс-служба администрации регионального правительства, 4 мая губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел заседание с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея У Юн Гыном.

    В рамках переговоров губернатор обсудил с делегацией Республики Корея вопросы экономического сотрудничества. Алиханов подчеркнул, что к настоящему времени Республика Корея является крупнейшим торговым партнером Калининградской области. За 2017 год оборот торговли составил 1,3 млрд долларов.

    Положительная динамика развития автомобильной промышленности в Калининградской области во многом является результатом успешного сотрудничества. В прошлом году в Калининградской области произвели 126 тыс. автомобилей благодаря совместным проектам компаний «Автотор» и «Hundai/Kia Automotive Group». В нынешнем году эту цифру планируют увеличить до 174 тыс.

    «Мы готовы компенсировать затраты в 200 миллионов рублей для строительства завода трансмиссий здесь у нас. Мы рассчитываем, что завод будет работать не только для автомобилей, которые производятся здесь, но и в целом для нужд автомобильной отрасли России», — заявил губернатор.

    Автор: Софья Куликова
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