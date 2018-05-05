В Калининграде могут построить завод по производству трансмиссий Hyundai



Калининград, 5 мая. Глава Калининградской области обсудил перспективы сотрудничества с делегацией Республики Корея.

Как сообщает пресс-служба администрации регионального правительства, 4 мая губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел заседание с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея У Юн Гыном.

В рамках переговоров губернатор обсудил с делегацией Республики Корея вопросы экономического сотрудничества. Алиханов подчеркнул, что к настоящему времени Республика Корея является крупнейшим торговым партнером Калининградской области. За 2017 год оборот торговли составил 1,3 млрд долларов.

Положительная динамика развития автомобильной промышленности в Калининградской области во многом является результатом успешного сотрудничества. В прошлом году в Калининградской области произвели 126 тыс. автомобилей благодаря совместным проектам компаний «Автотор» и «Hundai/Kia Automotive Group». В нынешнем году эту цифру планируют увеличить до 174 тыс.