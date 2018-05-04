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К 9 Мая в Калининграде высадят 15 тысяч анютиных глазок
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    К 9 Мая в Калининграде высадят 15 тысяч анютиных глазок

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    К 9 Мая в Калининграде высадят 15 тысяч анютиных глазок
    Калининград, 4 мая. В Центральном парке Калининграда посадят 15 тысяч анютиных глазок ко Дню Победы.

    Как сообщает пресс-служба Центрального парка города Калининграда, такой подарок городскому парку сделала администрация Калининграда.

    «Трогательные анютины глазки появились на клумбах уже 4 мая, а закончить их высадку планируют перед праздником Дня Победы», — рассказали в учреждении.

    В парке пройдет множество развлекательных мероприятий, посвященных Дню Победы. На летней эстраде выступят творческие коллективы Калининграда. На празднике проведут мероприятия для детей.

    В Центральном парке областного центра особое внимание уделили мусорным урнам. На них появились картины Рафаэля и Ван Гога, граффити и просто красивые рисунки.

    Ранее в Калининграде утвердили правила продажи спиртных напитков на время проведения матчей ЧМ-2018.
     

    Автор: Софья Куликова
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