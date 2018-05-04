В Калининграде планируют установить систему распознавания лиц



Калининград, 4 мая. В Калининграде планируют внедрить систему распознавания лиц, основанную на нейронной сети.

Директор ГКУ «Безопасный город» Алексей Игнатенко сообщил, что Главный научно-исследовательский центр управления по делам президента обеспечит установку системы распознавания лиц. В основе системы лежит принцип самообучающейся нейронной сети. Подобная технология успешно работает в Китае.

«Они позволят с вероятностью до девяносто девяти процентов распознавать лица с пятьюдесятью процентами перекрытия лица и возможные инциденты — наличие оружия, какое-то нетипичное поведение», — рассказал Алексей Игнатенко.

Систему планируют внедрить до конца 2018 года. В первую очередь камеры установят на объектах транспортной инфраструктуры, в аэропорту и на вокзалах.

На настоящее время в Калининграде установлены 424 камеры системы «Безопасный город», которые фиксируют нарушения и ДТП. За первый квартал 2018 года выявлено 22 тысячи правонарушений.