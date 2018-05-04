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В Калининграде утвердили правила продажи спиртных напитков на время ЧМ-2018
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    В Калининграде утвердили правила продажи спиртных напитков на время ЧМ-2018

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    В Калининграде утвердили правила продажи спиртных напитков на время ЧМ-2018
    Калининград, 4 мая. На время проведения ЧМ-2018 ограничат продажу алкогольных напитков. Спиртное нельзя будет купить у стадиона «Калининград».

    Правительство Калининградской области утвердило правила продажи алкоголя в период проведения матчей ЧМ-2018. Продажу спиртных напитков с стеклянной таре запретят по периметру стадиона «Калининград» и на территории 500 метров вокруг фестиваля болельщиков.

    Документ определил границы действия закона, в пределах которых введен запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре. Ограничение коснулось и пунктов общественного питания: алкоголь в стекле нельзя будет купить в кафе и ресторанах. 

    Ограничения по продаже и употреблению алкоголя будут действовать 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня. 

    На стадионе торговлю алкогольной продукцией смогут осуществлять только те компании, которые прошли аккредитацию ФИФА.

    Ранее подобное ограничение на продажу алкоголя рассмотрели в Петербурге. 
     

    Автор: Софья Куликова
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