В Калининграде утвердили правила продажи спиртных напитков на время ЧМ-2018



Калининград, 4 мая. На время проведения ЧМ-2018 ограничат продажу алкогольных напитков. Спиртное нельзя будет купить у стадиона «Калининград».

Правительство Калининградской области утвердило правила продажи алкоголя в период проведения матчей ЧМ-2018. Продажу спиртных напитков с стеклянной таре запретят по периметру стадиона «Калининград» и на территории 500 метров вокруг фестиваля болельщиков.

Документ определил границы действия закона, в пределах которых введен запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре. Ограничение коснулось и пунктов общественного питания: алкоголь в стекле нельзя будет купить в кафе и ресторанах.

Ограничения по продаже и употреблению алкоголя будут действовать 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня.

На стадионе торговлю алкогольной продукцией смогут осуществлять только те компании, которые прошли аккредитацию ФИФА.

Ранее подобное ограничение на продажу алкоголя рассмотрели в Петербурге.

