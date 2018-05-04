На улице Суворова в Калининграде нашли снаряд
Калининград, 4 мая. В Калининграде при раскопках на улице Суворова обнаружили артиллерийский снаряд.
На улице Суворова в ходе раскопок рабочие нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Калининградской области, сотрудники инженерно-технической группы прибыли на место. Взрывотехники обследовали и идентифицировали снаряд. Он пролежал в земле более 70-ти лет.
Снаряд обезврежен, сотрудники Росгвардии вывезли его для дальнейшей утилизации.