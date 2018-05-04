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На улице Суворова в Калининграде нашли снаряд
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    На улице Суворова в Калининграде нашли снаряд

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    На улице Суворова в Калининграде нашли снаряд

    Калининград, 4 мая. В Калининграде при раскопках на улице Суворова обнаружили артиллерийский снаряд.

    На улице Суворова в ходе раскопок рабочие нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

    Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Калининградской области, сотрудники инженерно-технической группы прибыли на место. Взрывотехники обследовали и идентифицировали снаряд. Он пролежал в земле более 70-ти лет.

    Снаряд обезврежен, сотрудники Росгвардии вывезли его для дальнейшей утилизации.
     

    Автор: Софья Куликова
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