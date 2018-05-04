Губернатор Калининградской области пообещал открыть движение по Восточной эстакаде к 12 мая



Калининград, 4 мая. Мероприятия по подготовке к ЧМ-2018 завершатся до конца мая в Калининграде. Движение по Восточной эстакаде будет открыто 12 мая.

Как сообщает ТАСС, губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал завершить все подготовительные работы к третьему тестовому матчу, который состоится 12 мая. В том числе, открыть движение по Восточной эстакаде и протестировать план управления перевозками.

На заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» Алиханов отметил, что к настоящему моменту завершена реализация 15 проектов, еще шесть находятся в стадии пуско-наладочных работ.

Строительство стадиона «Калининград» на острове Октябрьский завершено еще в марте, объект сдан в эксплуатацию. На стадионе уже провели несколько тестовых матчей, отзывы футболистов и болельщиков оказались положительными.

Также губернатор заявил о завершении строительства дороги к границе с Польшей.