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Губернатор Калининградской области пообещал открыть движение по Восточной эстакаде к 12 мая
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    Губернатор Калининградской области пообещал открыть движение по Восточной эстакаде к 12 мая

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    Губернатор Калининградской области пообещал открыть движение по Восточной эстакаде к 12 мая
    Калининград, 4 мая. Мероприятия по подготовке к ЧМ-2018 завершатся до конца мая в Калининграде. Движение по Восточной эстакаде будет открыто 12 мая.

    Как сообщает ТАСС, губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал завершить все подготовительные работы к третьему тестовому матчу, который состоится 12 мая. В том числе, открыть движение по Восточной эстакаде и протестировать план управления перевозками. 

    На заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» Алиханов отметил, что к настоящему моменту завершена реализация 15 проектов, еще шесть находятся в стадии пуско-наладочных работ.

    Строительство стадиона «Калининград» на острове Октябрьский завершено еще в марте, объект сдан в эксплуатацию. На стадионе уже провели несколько тестовых матчей, отзывы футболистов и болельщиков оказались положительными.

    Также губернатор заявил о завершении строительства дороги к границе с Польшей.

    «В 2017 году был построен Берлинский мост на обходном кольце города Калининграда, благодаря которому улучшена пропускная способность движения транспорта в сторону государственной границы», — рассказал губернатор.

    Автор: Софья Куликова
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