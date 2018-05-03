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Прямые авиарейсы из Калининграда в Казань возобновятся в мае
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    Прямые авиарейсы из Калининграда в Казань возобновятся в мае

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    Прямые авиарейсы из Калининграда в Казань возобновятся в мае

    Калининград, 3 мая. Прямые регулярные рейсы из Калининграда в Казань возобновляются с 3 мая.Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

    Авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет прямые пассажирские рейсы Калининград — Казань. Также начинает работу новое направление в Нижневартовск.

    Так, пассажирские авиарейсы будут осуществляться один раз в неделю по четвергам по маршруту Калининград — Казань — Нижневартовск до 14 июня, а выполнение прямого рейса из Калининграда в Казань продолжится с 21 июня и по 20 сентября, передает «Клопс». Из Калининграда в Казань и Нижневартовск самолеты будут отправляться в 15:55 часов дня, обратно — в 13:25 часов.

    Автор: Алексей Громов
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