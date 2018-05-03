Меню
Общество
Стала известна дата празднования Дня города в Калининграде
Россия
Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети
Следующая новость
Загрузка...

    Стала известна дата празднования Дня города в Калининграде

    66

    Стала известна дата празднования Дня города в Калининграде

    Калининград, 3 мая. Власти Калининграда сообщили, что в 2018 году празднование Дня города состоится в Калининграде 21-22 июля. Соответствующую информацию передает пресс-служба мэрии города.

    Празднование Дня города состоится 21-22 июля, его проведение перенесли из-за проведения игр чемпионата мира по футболу.

    «Однако фан-зона на Центральной площади, где сейчас оборудуют экран и места для 25 тысяч болельщиков, продолжит свою работу вплоть до финального матча ЧМ-2018, который состоится 15 июля. По требованиям ФИФА, в это время не проводятся иные массовые мероприятия», — сообщили в пресс-службе мэрии.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.