Стала известна дата празднования Дня города в Калининграде

Калининград, 3 мая. Власти Калининграда сообщили, что в 2018 году празднование Дня города состоится в Калининграде 21-22 июля. Соответствующую информацию передает пресс-служба мэрии города.

Празднование Дня города состоится 21-22 июля, его проведение перенесли из-за проведения игр чемпионата мира по футболу.

«Однако фан-зона на Центральной площади, где сейчас оборудуют экран и места для 25 тысяч болельщиков, продолжит свою работу вплоть до финального матча ЧМ-2018, который состоится 15 июля. По требованиям ФИФА, в это время не проводятся иные массовые мероприятия», — сообщили в пресс-службе мэрии.