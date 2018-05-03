Школьник на велосипеде и мужчина пострадали в ДТП в Калининграде

Калининград, 3 мая. Велосипедист попал под колеса автомобиля на Московском проспекте 1 мая. Также в результате аварии пострадал 51-летний мужчина.

На Московском проспекте в Калининграде «Форд» сбил 11-летнего ребенка, который выехал на проезжую часть в неположенном месте. Велосипедист получил травмы, но его здоровью ничего не угрожает.

Еще одна авария произошла в Калининграде 1 мая. Велосипедист сбил 51-летнего мужчину и скрылся с места ДТП на Хабаровской улице. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что нарушитель объявлен в розыск, а пострадавший мужчина с травмами доставлен в больницу.