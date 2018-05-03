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Школьник на велосипеде и мужчина пострадали в ДТП в Калининграде
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    Школьник на велосипеде и мужчина пострадали в ДТП в Калининграде

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    В Калининграде сбили 11-летнего велосипедиста и пешехода

    Калининград, 3 мая. Велосипедист попал под колеса автомобиля на Московском проспекте 1 мая. Также в результате аварии пострадал 51-летний мужчина.

    На Московском проспекте в Калининграде «Форд» сбил 11-летнего ребенка, который выехал на проезжую часть в неположенном месте. Велосипедист получил травмы, но его здоровью ничего не угрожает.

    Еще одна авария произошла в Калининграде 1 мая. Велосипедист сбил 51-летнего мужчину и скрылся с места ДТП на Хабаровской улице. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что нарушитель объявлен в розыск, а пострадавший мужчина с травмами доставлен в больницу.

    Автор: Софья Куликова
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