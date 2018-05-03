Движение транспорта перекроют в Калининградской области в День Победы

Калининград, 3 мая. Движение автомобильного транспорта будет ограничено в Калининградской области во время празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Ограничения движения будут действовать 9 мая в День Победы. Так, в период с 10:20 до 12:00 и с 21:50 до 23:00 часов вечера будет закрыта для проезда дорога Калининград — Мамоново от перекрестка с улицей Первомайской до перекрестка с улицей Красноармейской.

Также с 11:00 до 13:30 временно закроют трассу Калининград — Полесск на участке Калининградского шоссе от перекрестка с улицей Советская до перекрестка с улицами Безымянная и Заречная и от перекрестка с улицами Безымянная и Заречная до дома №15, расположенного на Калининградском шоссе.