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Движение транспорта перекроют в Калининградской области в День Победы
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    Движение транспорта перекроют в Калининградской области в День Победы

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    Движение транспорта перекроют в Калининградской области в День Победы

    Калининград, 3 мая. Движение автомобильного транспорта будет ограничено в Калининградской области во время празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

    Ограничения движения будут действовать 9 мая в День Победы. Так, в период с 10:20 до 12:00 и с 21:50 до 23:00 часов вечера будет закрыта для проезда дорога Калининград — Мамоново от перекрестка с улицей Первомайской до перекрестка с улицей Красноармейской.

    Также с 11:00 до 13:30 временно закроют трассу Калининград — Полесск на участке Калининградского шоссе от перекрестка с улицей Советская до перекрестка с улицами Безымянная и Заречная и от перекрестка с улицами Безымянная и Заречная до дома №15, расположенного на Калининградском шоссе.

    Автор: Алексей Громов
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