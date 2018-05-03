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Общество
Новый корпус Музея мирового океана в Калининграде достроят в 2019 году
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    Новый корпус Музея мирового океана в Калининграде достроят в 2019 году

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    Новый корпус Музея мирового океана в Калининграде достроят в 2019 году

    Калининград, 3 мая. Новый корпус Музея мирового океана планируют достроить в 2019 году в Калининграде.

    Как сообщал на своей странице в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский, корпус Музея мирового океана «Планета океан» должен быть готов в следующем году.

    «Осмотрел стройплощадку нового корпуса Музея мирового океана. Амбициозный и сложный музейный проект, общестроительная готовность  — 2019 год»,  — написал он на своей странице в Twitter.

    Отметим, что новый корпус Музея мирового океана появится на берегу реки Преголя, общая площадь корпуса почти десять тысяч квадратных метров. Общая стоимость объекта — 2,649 миллиардов рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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