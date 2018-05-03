Новый корпус Музея мирового океана в Калининграде достроят в 2019 году
Калининград, 3 мая. Новый корпус Музея мирового океана планируют достроить в 2019 году в Калининграде.
Как сообщал на своей странице в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский, корпус Музея мирового океана «Планета океан» должен быть готов в следующем году.
«Осмотрел стройплощадку нового корпуса Музея мирового океана. Амбициозный и сложный музейный проект, общестроительная готовность — 2019 год», — написал он на своей странице в Twitter.
Отметим, что новый корпус Музея мирового океана появится на берегу реки Преголя, общая площадь корпуса почти десять тысяч квадратных метров. Общая стоимость объекта — 2,649 миллиардов рублей.