Сакура зацвела в ботаническом саду Калининграда

Калининград, 3 мая. Цветение сакуры могут наблюдать жители и гости Калининграда в ботаническом саду.

Как передает издание «Аргументы и факты», сакура и ранние сорта сирени зацвели в ботаническом саду Калининграда. Сотрудник сада Светлана Калинина отмечает:

«Практического применения плодам сакуры нет — они чаще всего несъедобные, очень мелкие, а большинство сакур вообще не плодоносят. Цветение сакуры продолжается обычно 5–10 дней, в зависимости от погодных условий. После сакуры приглашаю на цветение сирени. Ранние ее сорта можно увидеть уже сейчас».

Отметим, что в настоящее время сад работает с 10.00 до 20.00 часов.