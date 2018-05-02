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Общество
Жителям Балтийска рассказали, что делать с обнаруженными на пляже тюленями
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    Жителям Балтийска рассказали, что делать с обнаруженными на пляже тюленями

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    Жителям Балтийска рассказали, что делать с обнаруженными на пляже тюленями

    Калининград, 2 мая. Баннер с информацией о последовательности действий при обнаружении тюленей установили на пляже в Балтийске.

    Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, опубликованные в сообществе «Типичный Балтийск».

    Местные жители и гости города благодаря установленному Институтом Балтийского моря и Всемирным фондом дикой природы информационному баннеру знают, что необходимо делать в случае обнаружения детёнышей тюленей и куда необходимо обратиться, попав в такую ситуацию.

    Ранее сообщалось о том, что активисты и волонтеры высадили яблоневый сад из 30 деревьев в Багратионовске Калининградской области.

    Автор: Алексей Громов
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