Жителям Балтийска рассказали, что делать с обнаруженными на пляже тюленями

Калининград, 2 мая. Баннер с информацией о последовательности действий при обнаружении тюленей установили на пляже в Балтийске.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, опубликованные в сообществе «Типичный Балтийск».

Местные жители и гости города благодаря установленному Институтом Балтийского моря и Всемирным фондом дикой природы информационному баннеру знают, что необходимо делать в случае обнаружения детёнышей тюленей и куда необходимо обратиться, попав в такую ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что активисты и волонтеры высадили яблоневый сад из 30 деревьев в Багратионовске Калининградской области.