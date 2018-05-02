Волонтеры высадили яблоневый сад в Багратионовске

Калининград, 2 мая. Активисты и волонтеры высадили яблоневый сад из 30 деревьев в Багратионовске Калининградской области.

Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, опубликованные в группе «Родовое дерево» в социальной сети «ВКонтакте», 27 апреля участники волонтеры проекта «Родовое дерево» и ученики «Санаторной школы-интерната» высадили яблоневый сад.

После того, как активисты посадили 30 деревьев, они собрались на просмотр кинокартины «Общее дело», перед этим получив подарок от главы администрации Багратионовского района Максима Азова — компотом с пирогами и фруктами.

Напомним, Молодёжный спортивный субботник пройдет в Калининграде в начале мая.