Меню
Общество
Волонтеры высадили яблоневый сад в Багратионовске
Общество
Полиция разыскивает телефонную террористку, «заминировавшую» две станции метро в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Волонтеры высадили яблоневый сад в Багратионовске

    30

    Волонтеры высадили яблоневый сад в Багратионовске

    Калининград, 2 мая. Активисты и волонтеры высадили яблоневый сад из 30 деревьев в Багратионовске Калининградской области.

    Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, опубликованные в группе «Родовое дерево» в социальной сети «ВКонтакте», 27 апреля участники волонтеры проекта «Родовое дерево» и ученики «Санаторной школы-интерната» высадили яблоневый сад.

    После того, как активисты посадили 30 деревьев, они собрались на просмотр кинокартины «Общее дело», перед этим получив подарок от главы администрации Багратионовского района Максима Азова — компотом с пирогами и фруктами.

    Напомним, Молодёжный спортивный субботник пройдет в Калининграде в начале мая.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.