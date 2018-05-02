Меню
Происшествия
Два подростка на велосипеде попали под колеса иномарки под Багратионовском
Политика
ВМС США ушли от ответа о перехвате истребителем РФ своего самолета над Балтикой
Следующая новость
Загрузка...

    Два подростка на велосипеде попали под колеса иномарки под Багратионовском

    42

    Два подростка на велосипеде попали под колеса иномарки под Багратионовском

    Калининград, 2 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участие двух подростков произошло под Багратионовском: автомобилистка сбила двух школьников на велосипеде.

    Автомобильное происшествие случилось в понедельник, 30 апреля, в поселке Медовом, передает пресс-служба регионального УМВД.

    Так, автомобиль марки Toyota, за рулем которого находилась 30-летняя женщина, сбил велосипед с двумя 13-летними подростками. Школьники выехали на встречу авто со второстепенной дороги.

    Работники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.