Калининград, 29 апреля. Молодёжный спортивный субботник пройдет в Калининграде в начале мая.

Посвященный международному Дню весны и труда молодёжный спортивный субботник пройдет 1 мая, передает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что субботник состоится в 12:00 часов дня во вторник в Южном парке. В рамках мероприятия запланированы спортивные состязания, конкурсы и чемпионат по уборке парка. Также каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил местные торговые точки, где могут продавать алкоголь в ночное время суток.