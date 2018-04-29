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Спортивный субботник пройдет в Калининграде
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    Спортивный субботник пройдет в Калининграде

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    Спортивный субботник пройдет в Калининграде

    Калининград, 29 апреля. Молодёжный спортивный субботник пройдет в Калининграде в начале мая.

    Посвященный международному Дню весны и труда молодёжный спортивный субботник пройдет 1 мая, передает пресс-служба городской администрации.

    Планируется, что субботник состоится в 12:00 часов дня во вторник в Южном парке. В рамках мероприятия запланированы спортивные состязания, конкурсы и чемпионат по уборке парка. Также каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО.

    Ранее сообщалось о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил местные торговые точки, где могут продавать алкоголь в ночное время суток.

    Автор: Алексей Громов
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