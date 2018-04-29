Глава Калининградской области искал ночью алкоголь в магазинах
Калининград, 29 апреля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил местные торговые точки, где могут продавать алкоголь в ночное время суток.
Антон Алиханов и сотрудники правоохранительных органов проверили магазины и супермаркеты, где после десяти часов вечера могли продавать алкогольные напитки. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram. Губернатор подчеркнул, что удалось проверить три магазина, в которых установили три вида нарушений действующего законодательства.
Как и обещали пошли на ночную прогулку по алкогольным магазинам. За два часа три точки и три вида нарушений закона. 1) торговля без лицензии 2) торговля контрафактом (без акцизной марки) после 22:00, что в нашем регионе запрещено 3) торговля легальным алкоголем после 22:00 Хочу поблагодарить руководителя УМВД по Калининградской области Игоря Валентиновича Илларионова за содействие и всех сотрудников полиции, которые вчера вечером вышли с нами в этот рейд. Протоколы оформлены, ждём судебных заседаний. #непейкозлёночкомстанешь #гошаisdead #работаем #ночныепрогулки #mvd39 #ниоднабутыльнепострадалапотомучтонеработала