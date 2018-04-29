Глава Калининградской области искал ночью алкоголь в магазинах

Калининград, 29 апреля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил местные торговые точки, где могут продавать алкоголь в ночное время суток.

Антон Алиханов и сотрудники правоохранительных органов проверили магазины и супермаркеты, где после десяти часов вечера могли продавать алкогольные напитки. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram. Губернатор подчеркнул, что удалось проверить три магазина, в которых установили три вида нарушений действующего законодательства.