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Глава Калининградской области искал ночью алкоголь в магазинах
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    Глава Калининградской области искал ночью алкоголь в магазинах

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    Глава Калининградской области искал ночью алкоголь в магазинах

    Калининград, 29 апреля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил местные торговые точки, где могут продавать алкоголь в ночное время суток.

    Антон Алиханов и сотрудники правоохранительных органов проверили магазины и супермаркеты, где после десяти часов вечера могли продавать алкогольные напитки. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram. Губернатор подчеркнул, что удалось проверить три магазина, в которых установили три вида нарушений действующего законодательства.

     

    Как и обещали пошли на ночную прогулку по алкогольным магазинам. За два часа три точки и три вида нарушений закона. 1) торговля без лицензии 2) торговля контрафактом (без акцизной марки) после 22:00, что в нашем регионе запрещено 3) торговля легальным алкоголем после 22:00 Хочу поблагодарить руководителя УМВД по Калининградской области Игоря Валентиновича Илларионова за содействие и всех сотрудников полиции, которые вчера вечером вышли с нами в этот рейд. Протоколы оформлены, ждём судебных заседаний. #непейкозлёночкомстанешь #гошаisdead #работаем #ночныепрогулки #mvd39 #ниоднабутыльнепострадалапотомучтонеработала

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    Автор: Алексей Громов
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