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Бомбардировщик СУ-24Т установили в сквере Советска
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    Бомбардировщик СУ-24Т установили в сквере Советска

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    Бомбардировщик СУ-24Т установили в сквере Советска

    Калининград, 29 апреля. Новый экспонат — бомбардировщик СУ-24Т В — установили в музее военной техники под открытым небом в Советске.

    Как сообщается в группе местной газеты «Вестник» в Facebook, новый экспонат военной техники установили в сквере, снабдив его табличкой о повышенной опасности объекта. 

    «Музей военной техники под открытым небом пополнился бомбардировщиком «СУ-24Т». «Новый» экспонат прибыл к нам из военного Черняховского аэродрома. В настоящее время ведётся монтаж бомбардировщика. Уже 9 мая запланировано его открытие», — отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что чиновники Калининграда предлагают арестовывать транспортные средства нелегальных перевозчиков во время проведения ЧМ-2018.

    Автор: Алексей Громов
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