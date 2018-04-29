Бомбардировщик СУ-24Т установили в сквере Советска

Калининград, 29 апреля. Новый экспонат — бомбардировщик СУ-24Т В — установили в музее военной техники под открытым небом в Советске.

Как сообщается в группе местной газеты «Вестник» в Facebook, новый экспонат военной техники установили в сквере, снабдив его табличкой о повышенной опасности объекта.

«Музей военной техники под открытым небом пополнился бомбардировщиком «СУ-24Т». «Новый» экспонат прибыл к нам из военного Черняховского аэродрома. В настоящее время ведётся монтаж бомбардировщика. Уже 9 мая запланировано его открытие», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что чиновники Калининграда предлагают арестовывать транспортные средства нелегальных перевозчиков во время проведения ЧМ-2018.