«Аэрофлот» уволил назвавшую Калининград Кенигсбергом бортпроводницу

Калининград, 29 апреля. «Аэрофлот» заявил, что уволит бортпроводницу, которая во время рейса Москва — Калининград конечный пункт назвала Кенигсбергом.

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует уволить бортпроводницу, назвавшую Калининград Кенигсбергом во время рейса Москва — Калининград 25 апреля. Об инциденте в самолете написал в Twitter журналист Виталий Третьяков:

«В самолете «Аэрофлота» Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолет выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кенигсберг. Слышал это собственными ушами в полете 25 апреля. Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?».

Авиакомпания позже ответила Третьякову и сообщила, что бортпроводница будет уволена.

«Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал», — передал «Аэрофлот».

Однако журналист ответил, что объявление было озвучено мужским голосом, скорее всего, это был командир. В свою очередь, «Аэрофлот» подчеркнул, что «подобные объявления выполняет старший бортпроводник».