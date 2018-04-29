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Общество
«Аэрофлот» уволил назвавшую Калининград Кенигсбергом бортпроводницу
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    «Аэрофлот» уволил назвавшую Калининград Кенигсбергом бортпроводницу

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    «Аэрофлот» уволил назвавшую Калининград Кенигсбергом бортпроводницу

    Калининград, 29 апреля. «Аэрофлот» заявил, что уволит бортпроводницу, которая во время рейса Москва — Калининград конечный пункт назвала Кенигсбергом.

    Авиакомпания «Аэрофлот» планирует уволить бортпроводницу, назвавшую Калининград Кенигсбергом во время рейса Москва — Калининград 25 апреля. Об инциденте в самолете написал в Twitter журналист Виталий Третьяков:

    «В самолете «Аэрофлота» Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолет выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кенигсберг. Слышал это собственными ушами в полете 25 апреля. Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?».

    Авиакомпания позже ответила Третьякову и сообщила, что бортпроводница будет уволена.

    «Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал», — передал «Аэрофлот».

    Однако журналист ответил, что объявление было озвучено мужским голосом, скорее всего, это был командир. В свою очередь, «Аэрофлот» подчеркнул, что «подобные объявления выполняет старший бортпроводник».

    «Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — отметили представители авиакомпании.

    Автор: Алексей Громов
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