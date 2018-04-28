Борьбу с нелегальными перевозчиками в Калининграде усилят перед ЧМ-2018

Калининград, 28 апреля. Чиновники Калининграда предлагают арестовывать транспортные средства нелегальных перевозчиков во время проведения ЧМ-2018.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова предложила бороться с нелегальными перевозчиками путем ареста транспортных средств.

«Во взаимодействии с силовыми ведомствами мы намерены усилить эффект и в борьбе с нелегальными такси. Я считаю, что арест транспортных средств может стать действенной мерой. Данная практика на протяжении уже нескольких лет успешно применяется в Краснодарском крае», — отметила Елена Дятлова.