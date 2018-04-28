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В Южном парке Калининграда высадят 60 деревьев миндаля
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    В Южном парке Калининграда высадят 60 деревьев миндаля

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    В Южном парке Калининграда высадят 60 деревьев миндаля

    Калининград, 28 апреля. Активисты подарили Калининграду 60 деревьев миндаля, которые высадят в Южном парке.

    Как передает «Калининград.Ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации, 60 деревьев миндаля планируют высадить в Южном парке.

    Отметим, что группа активных местных жителей подарила городу деревья миндаля, высота которых составляет до трёх метров. Планируется, что акция, согласованная с мэрией города, пройдет 29 апреля в 10:00 в парке Южный.

    Для справки, деревья миндаля устойчивы к засухе и вредителям, и они очень хорошо выживают в условиях городской среды.

    Автор: Алексей Громов
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