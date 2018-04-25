Силанов поручил отремонтировать часы у Нижнего озера в Калининграде



Калининград, 25 апреля. Мэр Калининграда Алексей Силанов поручил привести в порядок композицию на территории Нижнего озера.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мэр Калининграда Алексей Силанов осмотрел городские достопримечательности на предмет готовности к ЧМ-2018.

Мэр поручил оперативно обновить архитектурную композицию на набережной Нижнего озера и отремонтировать солнечные часы.

«Чтобы калининградцы и гости города смогли не только с интересом рассматривать этот исторический объект, но и сверять по ним время», — сказал Алексей Силанов.

Мэр Калининграда также проверил готовность тренировочных футбольных стадионов «Локомотив» и «Мирный», осмотрел строящуюся дорогу и ремонтируемые улицы, благоустройство восточной эстакады и проверил ход строительных работ спуска с фанатской зоны на Московский проспект. Также Силанов проинспектировал центр управления перевозками пассажиров.

