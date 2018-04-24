Движение транспорта ограничат в Калининграде во время репетиций парада Победы

Калининград, 24 апреля. Движение транспорта ограничат 3, 5 и 7 мая, когда проведут репетиции парада Победы в Калининграде.

Как передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации, движение автомобильного транспорта ограничат в Калининграде 3, 5 и 7 мая во время репетиции парада Победы.

Так, в указанные дни в период с 19:30 до 23:00 часов движение будет ограничено по следующим участкам: на Ленинском проспекте — от улицы Шевченко до улицы Черняховского; на всей площади Победы; на улице Черняховского — от улицы Горького до Ленинского проспекта; на Советском проспекте — от улицы Кирова до проспекта Мира; на проспекте Мира — от Советского проспекта до улицы Колоскова; на всей улице Театральной; на Гвардейском проспекте — от улицы Румянцева до площади Победы; на улице Гаражной — от улицы Юношеской до площади Победы; на улице Баранова — от площади Победы до улицы Горького; на улице Брамса — от проспекта Мира до улицы Чайковского.