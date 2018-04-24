Правительство РФ подготовит проект культурного центра в Калининграде

Калининград, 24 апреля. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Калининградской области разработать проект многофункционального культурного центра.

Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля, передает «РИА Новости». Так, по итогам прошедшего в начале марта медиафорума ОНФ в Калининграде был сформирован список поручений, в состав которых вошла разработка предложения по созданию многофункционального культурного центра.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области проработать предложения о создании многофункционального культурного центра», — подчеркивается в документе.

Отметим, что на форуме президент России Владимир Путин сообщил о строительстве культурных центров не только в Калининграде, но и в Сибири. В свою очередь, губернатор региона Антон Алиханов планирует обустроить сцену по образцу Мариинского театра в калининградском центре.