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Правительство РФ подготовит проект культурного центра в Калининграде
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    Правительство РФ подготовит проект культурного центра в Калининграде

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    Правительство РФ подготовит проект культурного центра в Калининграде

    Калининград, 24 апреля. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Калининградской области разработать проект многофункционального культурного центра.

    Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля, передает «РИА Новости». Так, по итогам прошедшего в начале марта медиафорума ОНФ в Калининграде был сформирован список поручений, в состав которых вошла разработка предложения по созданию многофункционального культурного центра.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области проработать предложения о создании многофункционального культурного центра», — подчеркивается в документе.

    Отметим, что на форуме президент России Владимир Путин сообщил о строительстве культурных центров не только в Калининграде, но и в Сибири. В свою очередь, губернатор региона Антон Алиханов планирует обустроить сцену по образцу Мариинского театра в калининградском центре.

    Автор: Ксения Пудовкина
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