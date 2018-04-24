Калининград, 24 апреля. Три крупных торгово-развлекательных центра из-за нарушений требований пожарной безопасности приостановили работу по решению суда в Калининграде.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда, ООО «Маяк», ТРЦ «Эпицентр», ТЦ «Запад 39» должны приостановить свою работу из-за нарушения требований пожарной безопасности. Соответствующий иск направила в суд прокуратура по результатам проверки.

Кроме этого, аналогичное постановление действует в отношении кинотеатра «Киносфера Калининград» в торговом центре «Экватор». Рассмотрения заявлений в суде запланировано на 27 и 28 апреля.