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Три торговых центра в Калининграде приостановили работу по решению суда
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    Три торговых центра в Калининграде приостановили работу по решению суда

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    Три торговых центра в Калининграде приостановили работу по решению суда

    Калининград, 24 апреля. Три крупных торгово-развлекательных центра из-за нарушений требований пожарной безопасности приостановили работу по решению суда в Калининграде.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Ленинградского районного суда Калининграда,  ООО «Маяк», ТРЦ «Эпицентр», ТЦ «Запад 39» должны приостановить свою работу из-за нарушения требований пожарной безопасности. Соответствующий иск направила в суд прокуратура по результатам проверки.

    Кроме этого, аналогичное постановление действует в отношении кинотеатра «Киносфера Калининград» в торговом центре «Экватор». Рассмотрения заявлений в суде запланировано на 27 и 28 апреля.

    Автор: Ксения Пудовкина
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