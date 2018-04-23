Финал телевизионной олимпиады «Умники и умницы» отснимут в Калининграде



Калининград, 23 апреля. Запись финальной части программы «Умники и умницы Калининградской области» пройдет 23 апреля.

Телевизионная олимпиада для школьников «Умники и умницы Калининградской области» определит регионального победителя. Пресс-служба правительства Калининградской области сообщает, что участие в записи примут губернатор Антон Алиханов и ведущий телевикторины Юрий Вяземский.

В финал конкурса прошли девять финалистов и 30 «теоретиков». Они лучше остальных справились с творческим эссе и прошли очное собеседование. Тема финального этапа – «Знаменитые россияне в истории Калининградской области».

В Калининграде региональная олимпиада проводится уже во второй раз. Победители этапа в Калининграде смогут побороться за главный приз — право стать абитуриентом Московского Государственного института международных отношений.