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Финал телевизионной олимпиады «Умники и умницы» отснимут в Калининграде
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    Финал телевизионной олимпиады «Умники и умницы» отснимут в Калининграде

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    Финал телевизионной олимпиады «Умники и умницы» отснимут в Калининграде
    Калининград, 23 апреля. Запись финальной части программы «Умники и умницы Калининградской области» пройдет 23 апреля. 

    Телевизионная олимпиада для школьников «Умники и умницы Калининградской области» определит регионального победителя. Пресс-служба правительства Калининградской области сообщает, что участие в записи примут губернатор Антон Алиханов и ведущий телевикторины Юрий Вяземский.

    В финал конкурса прошли девять финалистов и 30 «теоретиков». Они лучше остальных справились с творческим эссе и прошли очное собеседование. Тема финального этапа – «Знаменитые россияне в истории Калининградской области».

    В Калининграде региональная олимпиада проводится уже во второй раз. Победители этапа в Калининграде смогут побороться за главный приз  — право стать абитуриентом Московского Государственного института международных отношений.

    Автор: Софья Куликова
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