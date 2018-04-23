Пляж в Янтарном вновь получил единственный в РФ «Голубой флаг»



Калининград, 23 апреля. Пляж в поселке Янтарный Калининградской области в третий раз получил единственный на территории России «Голубой флаг». Международную награду «Голубой флаг» присваивают самым чистым пляжам мира.

Пляж в Янтарном признан одним из самых экологически чистых пляжей мира, он соответствует высоким стандартам.

«Наш пляж вновь удостоен престижного «Голубого флага». Это говорит о том, что мы практически готовы к летнему сезону. Длина пляжа составляет более 500 метров, а ширина в некоторых местах достигает 300 метров», — заявил представитель пляжа в беседе с Интерфаксом.

Также в Калининградской области есть и второй пляж, отвечающий мировым стандартам, однако власти решили пока не бороться за второй «Голубой флаг», а уделить внимание инфраструктуре на пляжах: расширить зону парковки, создать спортивные зоны для проведения чемпионата России по пляжным видам спорта.

Международная награда «Голубой флаг» присваивается экологически чистым пляжам, соблюдающим все нормы безопасности и обеспечивающим чистоту воды. «Голубой флаг» был разработан во Франции еще в 1985 году, а в 2017 году награды удостоились 3,6 тыс. пляжей и 677 гаваней в 45 странах мира. Наибольшее количество пляжей, отмеченных «Голубым флагом», находится в Испании – 579.