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Замглавы Калининграда покинул пост
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    Замглавы Калининграда покинул пост

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    Замглавы Калининграда покинул пост

    Калининград, 21 апреля. Глава комитета городского хозяйства Калининграда Владимир Машков покинул пост по собственному желанию.

    Как сообщает интернет-издание «Новый Калининград» со ссылкой на слова самого чиновника, заместитель главы администрации Калининграда Владимир Машков в пятницу, 20 апреля, написал заявление об уходе по собственному желанию.

    «По личному заявлению. По собственному желанию»,  — проинформировал Машков.

    Отметим, что бывший заместитель главы занял должность в октябре 2017 года.

    Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов пообещал помочь новоизбранному главе регионального центра Алексею Силанову в решении проблем города.

    Автор: Алексей Громов
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