Замглавы Калининграда покинул пост

Калининград, 21 апреля. Глава комитета городского хозяйства Калининграда Владимир Машков покинул пост по собственному желанию.

Как сообщает интернет-издание «Новый Калининград» со ссылкой на слова самого чиновника, заместитель главы администрации Калининграда Владимир Машков в пятницу, 20 апреля, написал заявление об уходе по собственному желанию.

«По личному заявлению. По собственному желанию», — проинформировал Машков.

Отметим, что бывший заместитель главы занял должность в октябре 2017 года.

Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов пообещал помочь новоизбранному главе регионального центра Алексею Силанову в решении проблем города.