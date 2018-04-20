Алиханов пообещал помощь новому главе Калининграда

Калининград, 20 апреля. Глава Калининградской области Антон Алиханов пообещал помочь новоизбранному главе регионального центра Алексею Силанову в решении проблем города.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова губернатора региона на торжественной церемонии инаугурации Силанова, которая прошла сегодня, 20 апреля, в Доме искусств.

«Помощь будет…Мы понимаем, что без помощи, без слаженной работы и мэрии, и правительства региона результатов, на которые рассчитываем, не добиться...вместе будем делать наш город красивее, заметным не только на карте России, но и на карте Европы», — отметил Алиханов.

Отметим, депутат Государственной думы VII созыва Алексей Силанов избран на должность главы Калининграда 18 апреля, за него проголосовали 26 депутатов из 27 поддержали предложенную кандидатуру.

