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Алиханов пообещал помощь новому главе Калининграда
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    Алиханов пообещал помощь новому главе Калининграда

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    Алиханов пообещал помощь новому главе Калининграда

    Калининград, 20 апреля. Глава Калининградской области Антон Алиханов пообещал помочь новоизбранному главе регионального центра Алексею Силанову в решении проблем города.

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова губернатора региона на торжественной церемонии инаугурации Силанова, которая прошла сегодня, 20 апреля, в Доме искусств.

    «Помощь будет…Мы понимаем, что без помощи, без слаженной работы и мэрии, и правительства региона результатов, на которые рассчитываем, не добиться...вместе будем делать наш город красивее, заметным не только на карте России, но и на карте Европы», — отметил Алиханов.

    Отметим, депутат Государственной думы VII созыва Алексей Силанов избран на должность главы Калининграда 18 апреля, за него проголосовали 26 депутатов из 27 поддержали предложенную кандидатуру.
     

    Автор: Алексей Громов
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