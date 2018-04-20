Обвиняемый в смерти семи человек водитель предстанет перед судом Калининградской области

Калининград, 20 апреля. Уголовное дело в отношении водителя, который нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой смерть семи человек, направлено в суд Калининградской области.

Как передает «Клопс» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте прокуратуры Калининградской области, 35-летний водитель Mercedes в сентябре 2017 года нарушил правила дорожного движения, превысив скорость, и спровоцировал автомобильную аварию с маршруткой: погибли семь человек, среди которых была беременная женщина, десять пострадали.