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Обвиняемый в смерти семи человек водитель предстанет перед судом Калининградской области
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    Обвиняемый в смерти семи человек водитель предстанет перед судом Калининградской области

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    Обвиняемый в смерти семи человек водитель предстанет перед судом Калининградской области

    Калининград, 20 апреля. Уголовное дело в отношении водителя, который нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой смерть семи человек, направлено в суд Калининградской области.

    Как передает «Клопс» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте прокуратуры Калининградской области, 35-летний водитель Mercedes в сентябре 2017 года нарушил правила дорожного движения, превысив скорость, и спровоцировал автомобильную аварию с маршруткой: погибли семь человек, среди которых была беременная женщина, десять пострадали.

    «Уголовное дело направлено в Гвардейский районный суд Калининградской области для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.

    Автор: Алексей Громов
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