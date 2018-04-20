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В Центральном районе Калининграда запретят парковаться
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    В Центральном районе Калининграда запретят парковаться

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    В Центральном районе Калининграда запретят парковаться

    Калининград, 20 апреля. Автомобилистам запретят парковаться на Осенней улице в Калининграде.

    Как передает «Федерал Пресс» со ссылкой на данные пресс-службы администрации регионального центра и дорожно-транспортного управления, новые дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой, которая предупреждает о работе эвакуатора, появятся у дома №30 на Осенней улице.

    Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут движения в соответствии с данными ограничениями и не нарушать запрета парковки.

    Напомним, проект «Городские выходные» реализуют в мае в рамках форума «Среда для жизни» в Калининграде.

    Автор: Алексей Громов
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