В Центральном районе Калининграда запретят парковаться

Калининград, 20 апреля. Автомобилистам запретят парковаться на Осенней улице в Калининграде.

Как передает «Федерал Пресс» со ссылкой на данные пресс-службы администрации регионального центра и дорожно-транспортного управления, новые дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой, которая предупреждает о работе эвакуатора, появятся у дома №30 на Осенней улице.

Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут движения в соответствии с данными ограничениями и не нарушать запрета парковки.

Напомним, проект «Городские выходные» реализуют в мае в рамках форума «Среда для жизни» в Калининграде.