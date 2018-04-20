Сцену на воде установят в Калининграде на Верхнем озере к форуму «Среда для жизни»
Калининград, 20 апреля. Проект «Городские выходные» реализуют в мае в рамках форума «Среда для жизни» в Калининграде.
Как передает «Комсомольская правда — Калининград», с 18 по 20 мая в Калининграде пройдет форум «Среда для жизни», в рамках которого состоятся «Городские выходные». Мероприятие планируют провести на Верхнем озере у фонтана и площадки для скейтеров.
«Там будет организовано интересное пространство, связанное с футболом и отдыхом на открытом воздухе. Будет выставлена необычная уличная мебель, интересные архитектурные формы, блок стрит-фуда», — подчеркивает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
Также отметим, что там будет организована сцена на воде, которая, возможно, останется на «Всемирную янтарную неделю». Андрей Ермак сообщает:
«Такого мы еще не видели. Все это будет происходить в «Музейную ночь» — в ночное время это будет выглядеть необычно. 18 мая сцена на воде уже будет стоять. На ней пройдут концерты».