Авиакомпания airBaltic запустила рейсы по маршруту Рига — Калининград

Калининград, 17 апреля. Первый пассажирский лайнер авиакомпании AirBaltic выполнил рейс по маршруту Рига — Калининград.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные пресс-службы аэропорта «Храброво». Пассажирский лайнер приземлился в Калининграде в 23:25 часов вечера в понедельник, 16 апреля. В Ригу самолет авиакомпании AirBaltic вылетел во вторник, 17 апреля, в 4:30 часов.

Отметим, что самолет выполняет рейс за 55 минут. Стоимость билета в одном направлении по текущему курсу валют составляет около 3700 рублей или 48,99 евро.

Напомним, участник из Калининграда выиграл Кубок России по спортивному ориентированию.