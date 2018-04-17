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Авиакомпания airBaltic запустила рейсы по маршруту Рига — Калининград
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    Авиакомпания airBaltic запустила рейсы по маршруту Рига — Калининград

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    Авиакомпания airBaltic запустила рейсы по маршруту Рига — Калининград

    Калининград, 17 апреля. Первый пассажирский лайнер авиакомпании AirBaltic выполнил рейс по маршруту Рига — Калининград.

    Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные пресс-службы аэропорта «Храброво». Пассажирский лайнер приземлился в Калининграде в 23:25 часов вечера в понедельник, 16 апреля. В Ригу самолет авиакомпании AirBaltic вылетел во вторник, 17 апреля, в 4:30 часов.

    Отметим, что самолет выполняет рейс за 55 минут. Стоимость билета в одном направлении по текущему курсу валют составляет около 3700 рублей или 48,99 евро.

    Напомним, участник из Калининграда выиграл Кубок России по спортивному ориентированию.

    Автор: Алексей Громов
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