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Спортсмен из Калининграда завоевал кубок России по спортивному ориентированию
Россия
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    Спортсмен из Калининграда завоевал кубок России по спортивному ориентированию

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    Спортсмен из Калининграда завоевал кубок России по спортивному ориентированию

    Калининград, 17 апреля. Участник из Калининграда выиграл Кубок России по спортивному ориентированию.

    Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда — Калининград» со ссылкой на данные сообщения министерства спорта Калининградской области. Более 600 спортсменов приняли участие в кубке России по кроссовым дисциплинам, соревнования прошли в Кисловодске.

    Дмитрий Наконечный из Калининграда по сумме двух дней на сложнейших длинных дистанциях обыграл участников из Новгородской и Воронежской областей. Отметим, что общая протяженность маршрутов составила 17,3 километров при наборе высоты 1 175 метров.

    Победитель соревнований теперь выступит на крупных соревнованиях в Швеции, которые соберут более восьми тысяч спортсменов.

    Автор: Алексей Громов
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