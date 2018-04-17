Спортсмен из Калининграда завоевал кубок России по спортивному ориентированию

Калининград, 17 апреля. Участник из Калининграда выиграл Кубок России по спортивному ориентированию.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда — Калининград» со ссылкой на данные сообщения министерства спорта Калининградской области. Более 600 спортсменов приняли участие в кубке России по кроссовым дисциплинам, соревнования прошли в Кисловодске.

Дмитрий Наконечный из Калининграда по сумме двух дней на сложнейших длинных дистанциях обыграл участников из Новгородской и Воронежской областей. Отметим, что общая протяженность маршрутов составила 17,3 километров при наборе высоты 1 175 метров.

Победитель соревнований теперь выступит на крупных соревнованиях в Швеции, которые соберут более восьми тысяч спортсменов.