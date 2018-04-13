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Глава Калининградской области поручил защитить парки в столице региона
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    Глава Калининградской области поручил защитить парки в столице региона

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    Глава Калининградской области поручил защитить парки в столице региона

    Калининград, 13 апреля. Губернатор Калининградской области поручил ликвидировать нарушения экологического законодательства в столице региона.

    Как передает ИА «Русский Запад», губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал недовольство политикой мэрии столицы региона в отношении зеленых участков и территорий. Он отметил, что представители местного штаба ОНФ рассказали ему о продолжении незаконных вырубок. Также он подчеркнул, что наблюдается сокращение водоохраной зоны у Верхнего озера.

    Алиханов поручил министру экологии областного правительства встретиться с руководством мэрии Калининграда. 

    «Нужно поставить парки на учёт, чтобы прекратить ползучую деятельность юридических кудесников, которые помогают находить возможности для застройки зелёных зон. Мы с вами годами занимаемся юрилическими тонкостями, а под эту дудочку кто-то толсто отрезает», — сказал губернатор Антон Алиханов. 

    Автор: Алексей Громов
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