Глава Калининградской области поручил защитить парки в столице региона

Калининград, 13 апреля. Губернатор Калининградской области поручил ликвидировать нарушения экологического законодательства в столице региона.

Как передает ИА «Русский Запад», губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал недовольство политикой мэрии столицы региона в отношении зеленых участков и территорий. Он отметил, что представители местного штаба ОНФ рассказали ему о продолжении незаконных вырубок. Также он подчеркнул, что наблюдается сокращение водоохраной зоны у Верхнего озера.

Алиханов поручил министру экологии областного правительства встретиться с руководством мэрии Калининграда.