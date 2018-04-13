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В Калининграде демонтировали цветочные горшки на Высоком мосту
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    В Калининграде демонтировали цветочные горшки на Высоком мосту

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    В Калининграде демонтировали цветочные горшки на Высоком мосту

    Калининград, 13 апреля. Цветочные горшки, защищавшие опоры освещения на Высоком мосту в Калининграде, демонтировали.

    Как передает Infox.Ru со ссылкой на слова председателя городского комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, цветочные горшки, которые выполняли роль защиты опор освещения на Высоком мосту, демонтировали.

    «Для обеспечения безопасности пешеходов генеральным подрядчиком ЗАО «АБЗ-Дорстрой временно были установлены временные пластиковые защитные колпаки из подручных материалов. В настоящее время они демонтированы подрядчиком», — сообщил Артур Крупин.

    Он подчеркнул, что данные колпаки закупил подрядчик за свой счет. Председатель комитета отметил, что «оплату временных конструкций муниципальный заказчик МКУ «УКС» не производил».

    В свою очередь, до 27 апреля текущего года установят декоративные элементы из литого чугуна для защиты стыков опор контактной сети, которые заказали на Черняховском авторемонтном заводе.

    Автор: Алексей Громов
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