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Центральный парк Калининграда обрабатывают против клещей
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    Центральный парк Калининграда обрабатывают против клещей

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    Центральный парк Калининграда обрабатывают против клещей

    Калининград, 13 апреля. Первый этап противоклещевой обработки зеленых зон провели в главном парке Калининграда.

    Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в отделе развития парка. Первый этап обработки парковой зоны провели в период с 10 апреля.

    Второй этап обработки пройдет в начале мая. Отмечается, что специалисты используют для обработки безопасные для людей и домашних животных акарицидные препараты.

    Напомним, компания «Азимут» планирует застроить территорию вокруг стадиона ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде. Однако глава региона Антон Алиханов подчеркнул, что к настоящему моменту отсутствует концепция развития территории острова, поэтому спешить с реализацией идей компании не стоит.

    Автор: Алексей Громов
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