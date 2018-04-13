Центральный парк Калининграда обрабатывают против клещей

Калининград, 13 апреля. Первый этап противоклещевой обработки зеленых зон провели в главном парке Калининграда.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные в отделе развития парка. Первый этап обработки парковой зоны провели в период с 10 апреля.

Второй этап обработки пройдет в начале мая. Отмечается, что специалисты используют для обработки безопасные для людей и домашних животных акарицидные препараты.

Напомним, компания «Азимут» планирует застроить территорию вокруг стадиона ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде. Однако глава региона Антон Алиханов подчеркнул, что к настоящему моменту отсутствует концепция развития территории острова, поэтому спешить с реализацией идей компании не стоит.