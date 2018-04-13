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Новый жилой квартал хотят построить у стадиона ЧМ-2018 в Калининграде
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    Новый жилой квартал хотят построить у стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

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    Новый жилой квартал хотят построить у стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

    Калининград, 13 апреля. Компания «Азимут» планирует застроить территорию вокруг стадиона ЧМ-2018 на острове Октябрьский в Калининграде.

    Соответствующую информацию передает интернет-издание «Калининград.Ru» со ссылкой на главу региональной корпорации развития Владимира Зарудного. Представить компании «Азимут» на инвестиционном совете при губернаторе Калининградской области сообщил, что инвестиции в освоение территории составляют три миллиарда рублей.

    Планируется, что вокруг стадиона ЧМ-2018 будут построены административно-жилой квартал в юго-западной части территории острова Октябрьский. Однако глава региона Антон Алиханов подчеркнул, что к настоящему моменту отсутствует концепция развития территории острова, поэтому спешить с реализацией идей компании не стоит.

    Автор: Алексей Громов
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