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Башенный кран упал на строящийся дом в Калининграде
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    Башенный кран упал на строящийся дом в Калининграде

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    Башенный кран упал на строящийся дом в Калининграде

    Калининград, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Костикова в Калининграде: башенный кран упал на строящийся дом.

    Как передают городские издания со ссылкой на информацию очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Костикова. Находившаяся внутри упавшего на дом крана работница стройки смогла самостоятельно выбраться наружу.

    В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося инцидента. Также будет выясняться, не была ли нарушена техника безопасности.

    Напомним, по четыре дополнительных поезда из Москвы в Калининград назначила РЖД в период проведения игр группового этапа ЧМ-2018

    Автор: Алексей Громов
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