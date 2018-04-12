Башенный кран упал на строящийся дом в Калининграде

Калининград, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Костикова в Калининграде: башенный кран упал на строящийся дом.

Как передают городские издания со ссылкой на информацию очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Костикова. Находившаяся внутри упавшего на дом крана работница стройки смогла самостоятельно выбраться наружу.

В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося инцидента. Также будет выясняться, не была ли нарушена техника безопасности.

Напомним, по четыре дополнительных поезда из Москвы в Калининград назначила РЖД в период проведения игр группового этапа ЧМ-2018