Дополнительные 32 поезда будут перевозить болельщиков ЧМ-2018 из Москвы в Калининград

Калининград, 12 апреля. По четыре дополнительных поезда из Москвы в Калининград назначила РЖД в период проведения игр группового этапа ЧМ-2018

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в четверг пресс-служба Калининградской железной дороги. В сообщении подчеркивается, что дополнительных поезда из Москвы в Калининград и обратно будут отправляться с Белорусского вокзала и прибывать на Южный вокзал.

«ОАО «РЖД» назначает по четыре дополнительных поезда из Москвы для перевозки болельщиков на групповые матчи, которые пройдут в Калининграде. Поезда будут отправляться с Белорусского вокзала (15, 21, 24 и 27 июня) и прибывать на Южный вокзал Калининграда 16, 22, 25 и 28 июня», — подчеркивается в сообщении.

Также аналогичное число поездов будет отправляться из Калининграда в Москву на следующий день после проведения матчей 17, 23, 26 и 29 июня и прибывать на Белорусский вокзал 18, 24, 27 и 30 июня.