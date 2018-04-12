Меню
Общество
Дополнительные 32 поезда будут перевозить болельщиков ЧМ-2018 из Москвы в Калининград
Общество
Новую серию «Маши и Медведя» посвятили российским космонавтам и показали Серовой
Следующая новость
Загрузка...

    Дополнительные 32 поезда будут перевозить болельщиков ЧМ-2018 из Москвы в Калининград

    40

    Дополнительные 32 поезда будут перевозить болельщиков ЧМ-2018 из Москвы в Калининград

    Калининград, 12 апреля. По четыре дополнительных поезда из Москвы в Калининград назначила РЖД в период проведения игр группового этапа ЧМ-2018

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в четверг пресс-служба Калининградской железной дороги. В сообщении подчеркивается, что дополнительных поезда из Москвы в Калининград и обратно будут отправляться с Белорусского вокзала и прибывать на Южный вокзал.

    «ОАО «РЖД» назначает по четыре дополнительных поезда из Москвы для перевозки болельщиков на групповые матчи, которые пройдут в Калининграде. Поезда будут отправляться с Белорусского вокзала (15, 21, 24 и 27 июня) и прибывать на Южный вокзал Калининграда 16, 22, 25 и 28 июня», — подчеркивается в сообщении.

    Также аналогичное число поездов будет отправляться из Калининграда в Москву на следующий день после проведения матчей 17, 23, 26 и 29 июня и прибывать на Белорусский вокзал 18, 24, 27 и 30 июня.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    57
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    60
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2214
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2665