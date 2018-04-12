Меню
Общество
Музыкант Турецкий стал третьим послом Калининграда на ЧМ-2018
Политика
Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
Следующая новость
Загрузка...

    Музыкант Турецкий стал третьим послом Калининграда на ЧМ-2018

    48

    Музыкант Турецкий стал третьим послом Калининграда на ЧМ-2018

    Калининград, 12 апреля. Основатель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий стал послом Калининграда на ЧМ-2018.

    Как передает ТАСС, музыкант, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» народный артист России Михаил Турецкий стал послом Калининграда на чемпионате мира по футболу 2018 года.

    Отметим, что первым послом города стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, после к ней присоединился шоумен и телеведущий Александр Ревва.

    «Я счастлив принять такое предложение, я шел к такому предложению навстречу и готов делать все возможное для того, чтобы город Калининград и футбол в Калининграде, этот стадион роскошный, который я сегодня увидел, получил свой замечательный, яркий, мощный старт на благо великой страны», —  подчеркнул Турецкий.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    556
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    354
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    721
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    334