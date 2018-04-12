Музыкант Турецкий стал третьим послом Калининграда на ЧМ-2018

Калининград, 12 апреля. Основатель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий стал послом Калининграда на ЧМ-2018.

Как передает ТАСС, музыкант, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» народный артист России Михаил Турецкий стал послом Калининграда на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Отметим, что первым послом города стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, после к ней присоединился шоумен и телеведущий Александр Ревва.