Музыкант Турецкий стал третьим послом Калининграда на ЧМ-2018
Калининград, 12 апреля. Основатель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий стал послом Калининграда на ЧМ-2018.
Как передает ТАСС, музыкант, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» народный артист России Михаил Турецкий стал послом Калининграда на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Отметим, что первым послом города стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, после к ней присоединился шоумен и телеведущий Александр Ревва.
«Я счастлив принять такое предложение, я шел к такому предложению навстречу и готов делать все возможное для того, чтобы город Калининград и футбол в Калининграде, этот стадион роскошный, который я сегодня увидел, получил свой замечательный, яркий, мощный старт на благо великой страны», — подчеркнул Турецкий.