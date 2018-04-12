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Первый матч прошел на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде
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    Первый матч прошел на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде

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    Первый матч прошел на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде

    Калининград, 12 апреля. Первый тестовый матч прошел в среду на стадионе «Калининград», построенный к ЧМ-2018.

    Как передает «ФедералПресс», открытие стадиона в Калининграде, построенного к чемпионату мира по футболу, состоялось в среду, 11 апреля. Официальную первую игру на новом стадионе провели местная «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

    Матч прошёл в рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Мяч в ворота оформил ивуарийский форвард Сенин Себаи.

    Отметим, самарские «Крылья Советов» находятся на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ. В свою очередь, калининградские футболисты занимают четвертое место.

    Автор: Алексей Громов
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