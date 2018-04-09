Росреестр зарегистрировал стадион ЧМ-2018 в Калининграде
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Калининград, 9 апреля. Росреестр зарегистрировал право собственности на стадион к ЧМ-2018 в Калининграде.
Как передает «Клопс», Росреестр поставил на кадастровый учёт и зарегистрировал право собственности на стадион, построенный к ЧМ-2018 в Калининграде. Соответствующее решение было принято 6 апреля.
«По поручению правительства России регистрацию объектов чемпионата мира проводят в сокращённые сроки. Вопрос находится на личном контроле заместителя министра экономического развития России — руководителя Росреестра Виктории Абрамченко», — сообщается в сообщении пресс-службы ведомства.
Отметим, что первый тестовый матч состоится на калининградском стадионе через два дня, 11 апреля.
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