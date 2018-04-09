Более 800 человек приняли участие в фестивале «Балтийское ожерелье» в Калининграде

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Калининград, 9 апреля. Международный фестиваль «Балтийское ожерелье» прошел в Калининграде.

Соответствующую информацию опубликовало в воскресенье, 8 апреля, интернет-издание «Вести Калининград». 13-й международный фестиваль под названием «Балтийское ожерелье» подошел к концу.

Творческие коллективы из Калининградской области, Москвы, Польши и Германии приняли участие в фестивале и представляли жителям Калининградской области особенности своей культуры. Общее количество участников составляет более 800 человек.

Вторая часть фестиваля «Балтийское ожерелье» состоится в октябре текущего года в немецком городе Киль.

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