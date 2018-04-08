Калининградская «Балтика» обыграла нижегородский «Олимпиец»

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Калининград, 8 апреля. Калининградский футбольный клуб «Балтика» одержал победу над нижегородским «Олимпийцем» в рамках 31-го тура национальной лиги.

Как передает «Клопс», «Балтика» в выездном поединке победила нижегородский «Олимпиец» со счетом 2:1. У гостей турнира отличился ивуарийский форвард Сенин Себаи, который оформил два гола в ворота нижегородцев на 28 и 66 минутах.

Отметим, калининградский футбольный клуб закрепился в квартете лидеров ФНЛ, так ФК «Тамбов» сыграл свой матч вничью.

Напомним, строительство завода полного цикла BMW в Калининградской области может начаться до конца 2018 года. Новый завод могут построить на территории индустриального парка Храброво.

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