Дорогу на подъезде к Зеленоградску начали ремонтировать

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Калининград, 8 апреля. Ремонт дорожного полотна начался на подъезде к Зеленоградску в районе причала на реке Тростянка в Калининградской области.

Как передает «Комсомольская правда в Калининграде», ремонт дороги на подъезде к Зеленоградску стартовал в районе причала на реке Тростянка. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте администрации города.

Сотрудники дорожной службы ликвидируют потрескавшееся покрытие, длина которого составляет более 50 метров. Отметим, что ремонт дороги осуществляется за счет подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, строительство завода полного цикла BMW в Калининградской области может начаться до конца 2018 года.

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