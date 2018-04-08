Стало известно, когда может начаться строительство завода BMW в Калининградской области

В закладки

Калининград, 8 апреля. Строительство завода полного цикла BMW в Калининградской области может начаться до конца 2018 года.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова главы региона Антона Алиханова в Московской школе управления «Сколково». Немецкий автоконцерн BMW может начать строительство завода до конца 2018 года.

«Надеюсь, сейчас закончатся переговоры с BMW, в этом году BMW может начать строительство», — сказал Алиханов.

Новый завод могут построить на территории индустриального парка Храброво. Соответствующий контракт планируют подписать в 2018 году. Ранее Антон Алиханов отмети, что регион готов вложить в развитие площадки BMW еще около 250 миллионов рублей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.